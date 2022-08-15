Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kaldığı yerden cankurtaranlar tarafından kurtarılan karaca iyileşiyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kaldığı yerden cankurtaranlar tarafından kurtarılan karaca iyileşiyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerince, sığındığı kayalık alandan kurtarılan karacanın tedavisi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde devam ediyor. Merkezde veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca gözlem altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak. Güncel AA / Kadir Yıldız Kocaeli su Güncel Haberler

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