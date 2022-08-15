Haber : Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli haber... Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kaldığı yerden cankurtaranlar tarafından kurtarılan karaca iyileşiyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kaldığı yerden cankurtaranlar tarafından kurtarılan karaca iyileşiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerince, sığındığı kayalık alandan kurtarılan karacanın tedavisi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde devam ediyor.

Merkezde veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan karaca gözlem altına alındı. Sağlık durumu iyiye giden karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title