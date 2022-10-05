Kocaeli haber: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.E. tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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