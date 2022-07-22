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Kocaeli haber... Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli haber... Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü

Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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