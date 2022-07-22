Kocaeli haber... Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel