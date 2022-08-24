Kocaeli haber! Kocaeli'de bir genç denizde ölü bulundu
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Kocaeli haber: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir genç denizde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir genç denizde ölü bulundu.
Kerpe Plajı'nda denizde hareketsiz bir kişi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi.
Jandarma, çevredekilerin yardımıyla kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen Murat K'nin (21) cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel