Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber... Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli haber... Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara bulundu.

Sigaralara imha edilmek üzere el koyan ekipler, şüpheli bir kişi hakkında ise yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title