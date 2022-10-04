Kocaeli haber... Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi Güncel Haberler Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İzmit kesimi İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara imha edilmek üzere el koyan ekipler, şüpheli bir kişi hakkında ise yasal işlem başlattı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haber... Kocaeli'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.