Kocaeli haber! Kocaeli'de belediyeye ait bisikletleri çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait 3 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait 3 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Seka Park alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına tahsis edilen 3 bisikletin kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikletleri zorlayarak yerinden sökenlerden biri olduğu belirlenen K.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel