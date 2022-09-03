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Kocaeli haber... Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

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Kocaeli haber... Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli haberi: Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Kovanağzı ile Kerpe'nin bazı bölgelerinde, diğer plajların ise tamamında denize girmek yasaklandı.

Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Karadeniz Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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