Kocaeli haber: Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Güncel Haberler Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları dolayısıyla tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi. Güncel Kaynak: AA / Murat Yıldırım Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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