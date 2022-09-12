Kocaeli haber... Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu Gebze'deki özel hastanede tedavi altına alınan Musa İ'nin beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevini kaybetti. Musa İ, 21 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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