Kocaeli haber! Kocaeli'de av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi: Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi. Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek, av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu. Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından protokol tarafından tekne kaptanlarına Türk bayrağı verildi ve baklava ikram edildi. Vatandaşların ve balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği törende havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı. Kandıra Kefken Balıkçı Barınağında düzenlenen törende de dualar edilip kurban kesildi. Törene Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil ve Kefken Liman Başkanı Yakup Koca katıldı. Güncel Kaynak: AA / Melih Palas Karamürsel Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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