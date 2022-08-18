Kocaeli haber... Kocaeli'de aranan 20 hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 20 hükümlü yakalandı. Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 20 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 hükümlü yakalandı. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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