Kocaeli haber: Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Anadolu Otoyolu Tragger Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haber: Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.