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Kocaeli haber | Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

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Kocaeli haber | Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen Kocaeli haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda etil alkol bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen kamyonun geçiş güzergahı üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Kamyonun kasasında 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 adet etil alkol olmak üzere toplam 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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