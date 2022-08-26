Kocaeli haber: Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi
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Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Polis ekipleri Körfez ilçesindeki bir araçta yaptığı aramada, 5 ve birer litrelik şişelere doldurulmuş halde 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel