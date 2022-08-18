Kocaeli haber... Kocaeli'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın hasara neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Esmer Geçal Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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