Kocaeli haber: Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı
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Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe uygulama noktasında denetim yapıldı.
Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü N.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel