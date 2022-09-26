Kocaeli haber: Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı Güncel Haberler Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe uygulama noktasında denetim yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Sürücü N.T. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler

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