Kocaeli haber... Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Kocaeli haberler... Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 170 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 170 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 170 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Güncel AA / Kadir Yıldız Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haber... Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.