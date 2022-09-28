Kocaeli haber: Kocaeli'de 15 bin 800 boş, 89 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma kapsamında İzmit ilçesinde tespit edilen 3 adreste arama yaptı. Ekipler, 15 bin 800 makaron, içi tütün dolu 89 bin 600 makaron, 22 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 140 paket sigara, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

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