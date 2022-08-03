Kocaeli haber | Kırgızistan ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasında mutabakat zaptı - Haberler

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Kocaeli haber | Kırgızistan ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasında mutabakat zaptı

Kocaeli haber | Kırgızistan ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi arasında mutabakat zaptı

Kocaeli haber: Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Suudi Arabistan merkezli Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Suudi Arabistan merkezli Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayef Falah Mubarak Al Hajraf, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri ziyareti kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev tarafından kabul edilen KİK Genel Sekreteri Al Hajraf ile bölgeler arası iş birliğini geliştirmenin yolları görüşüldü ve taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandı.

"Belge, itici güç olacaktır"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KİK Genel Sekreteri Al Hajraf'ı kabul etti.

???????Caparov, Al Hajraf'ın ülkesine ilk ziyaretinin iyi bir temel oluşturacağını ve Kırgızistan ile KİK arasındaki iş birliğine büyük bir ivme kazandıracağını umduğunu belirtti.

Al Hajraf da KİK ile Kırgızistan arasında imzalanan mutabakat zaptı için "Bu belge, Kırgızistan ile Konsey arasındaki etkileşimin tüm alanlarında itici güç olacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Kırgızistan Körfez Güncel Haberler

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