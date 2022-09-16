Kocaeli haber! Karamürsel Kaymakamı Canbaba'dan okul ziyareti Güncel Haberler Kocaeli haberlerine göre Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Necdet Calp İlkokulu'nu ziyaret etti. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Necdet Calp İlkokulu'nu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı ziyarette Canbaba, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Okul müdürü Lokman Acar'dan bilgi alan Canbaba, yeni eğitim öğretim döneminin başladığını belirterek, başarılı bir öğretim yılı olmasını amaçladıklarını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Melih Palas Güncel Haberler

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