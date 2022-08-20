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Kocaeli haber! Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı

Kocaeli haber! Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı

Güncel Haberler

Kocaeli gelişmesine göre Karamürsel Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneğince muharrem ayı dolayısıyla dernek binası önünde aşure ikramında bulunuldu.

Karamürsel Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneğince muharrem ayı dolayısıyla dernek binası önünde aşure ikramında bulunuldu.

Dernek başkanı Nurcan Kaya ve yönetim kurulu üyelerince organize edilen programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut ile vatandaşlar katıldı.

Kaya, "Bolluğun, bereketin arttığı bu mübarek muharrem ayında biz de dernek olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunmak istedik. Ülkemizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını ve muharrem ayını kutluyor, aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel

Osman Aslan Canbaba Karamürsel Hisarcık AK Parti Güncel Haberler

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