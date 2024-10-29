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Kocaeli Güne Yoğun Sisle Başladı

Kocaeli Güne Yoğun Sisle Başladı
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Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, D-100 Karayolu'nda görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü.

Kocaeli güne yoğun sisle başladı

KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit ve Kartepe başta olmak üzere sisli hava, kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel

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