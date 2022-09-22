Kocaeli gündem: Kocaeli'de kablo hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Güncel Haberler Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesinden kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesinden kablo çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, Başiskele Sanayi Sitesi'nde 18 Eylül'de gece saatlerinde iş yeri kapısının zorlanarak açılıp her biri 50 metre uzunluğunda piyasa değeri 80 bin lira olan 3 top antikron kablo çalınmasına yönelik çalışma yapıldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Gölcük ilçesindeki operasyonla şüpheli Ş.G'yi (28) yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Başiskele Kocaeli Eylül Güncel Haberler

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