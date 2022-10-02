Kocaeli gündem: Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haberler... Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan B.S. (21) hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal alışveriş Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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