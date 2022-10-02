Kocaeli gündem: Kocaeli'de iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kocaeli haberler... Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çayırova ilçesi Yeni Mahallesi'nde, alışveriş için girdiği büfeden zorla çıkarılan E.E, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde ise iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçakla yaralanan B.S. (21) hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel