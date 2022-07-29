Kocaeli gündem: Kocaeli'de aranan 15 hükümlü yakalandı Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı. Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 15 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve benzeri suçlardan aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 15 hükümlünün işlemleri sürüyor. Güncel AA / Kadir Yıldız Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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