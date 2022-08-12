Kocaeli gündem: Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor
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Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Polis merkezine başvuran M.A'nın yakınları, 3 gün önce evden çıkan kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.
AA / Kerim Yavuz - Güncel