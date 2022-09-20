Son dakika haberleri! Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş, Gebze ilçesinde defnedildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeş, Gebze ilçesinde defnedildi. Otoyolun Gebze kesimi İstanbul istikametindeki kazada hayatını kaybeden Mustafa Kaplan ile kardeşi Aysun Kaplan'ın cenazeleri, yakınlarınca merkez mezarlığı morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi 2224 Sokak'taki evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kaplan kardeşlerin cenazeleri, Esentepe Camisi'ne götürüldü. Gebze Müftüsü Mahmut Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 2 kardeşin cenazeleri, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Kaplan'ın ailesi ile yakınları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, genç kızın arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Dün Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesimi İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Kaplan (31) idaresindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, Yağcılar mevkisinde K.Ş'nin (40) kullandığı 59 TC 867 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarına çarparak durabilmişti. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Kaplan ile kardeşi Aysun Kaplan'ın (18) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralı olan anne Fatma Kaplan da (56) hastaneye kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal İstanbul Kocaeli Marmara Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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