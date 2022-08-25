Vali Yavuz'un salona gelmesi Vali Yavuz'un konuşması Öğretim Yılı İstişare Toplantısına katılanlar Kocaeli'deki KYK yurtlarındaki boş yatak kapasitesi 10 binin üzerinde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Şehir dışından gelecek 9 bin öğrencimiz var, 10 bin 500'e yakın da şu anda boş yatağımız var.

Vali Yavuz'un salona gelmesi

Vali Yavuz'un konuşması

Öğretim Yılı İstişare Toplantısına katılanlar

Kocaeli'deki KYK yurtlarındaki boş yatak kapasitesi 10 binin üzerinde

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Şehir dışından gelecek 9 bin öğrencimiz var, 10 bin 500'e yakın da şu anda boş yatağımız var. Dolayısıyla hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında boş yatak kapasitesinin 10 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

Vali Yavuz başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Yavuz, yaptığı konuşmada, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 1460 okulda toplam 418 bin 602 öğrenci ve 27 bin 220 öğretmenle açacaklarını belirterek, derslik başına düşen öğrenci sayısının 23, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise 15 olduğunu kaydetti.

Kentte bu yıl içinde eğitime yapılacak destekleri anlatan Yavuz, "18 Haziran 2020 ile 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında son iki yılda toplam 1 milyar 684 milyon 450 bin 250 liralık 44 eğitim yatırımı tamamlanmıştır. Tamamlanan yatırımların 13'ü bu eğitim öğretim döneminde hizmete girmiştir. Günümüz itibarıyla toplam tutarı 253 milyon olan 14 eğitim yatırımının inşaatı devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sözleşme ya da ihale aşamasında toplam 21 eğitim yatırımının bulunduğunu aktararak, bu dönem içerisinde 7 hayırseverle 7 eğitim yatırımı için 675 milyon liralık protokol imzalandığını bildirdi.

Üniversite tercihleriyle kente gelecek öğrencilerle ilgili çeşitli tedbirler aldıklarına değinen Yavuz, bu yıl içerisinde 15 bin 250 civarında öğrencinin Kocaeli'yi tercih ettiğini söyledi.

Yavuz, bu öğrencilerden kaçının kentteki üniversitelere kayıt yaptıracağını takip ettiklerini anlatarak, şunları konuştu:

"Şu an için ilimizde halen 10 binin üzerinde boş yatak kapasitemiz yurtlarımızda bulunuyor. Şayet birinci sınıfa kaydolacak 9 bin öğrencimizin tamamının Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurması halinde bile bütün gelecek öğrencilerimizi yerleştirebileceğimiz bir yatak kapasitesine sahip olduğumuzu söylemek istiyorum ancak ara sınıflardan da tercihler yapılabileceğini değerlendirerek başta kamu misafirhaneleri olmak üzere elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz."

"10 bin 500'e yakın şu anda boş yatağımız var"

Yurtlardaki kapasiteleri hukuken belirlenen standartlara göre düzenlediklerini belirten Yavuz, öğrencileri insani koşullarda barındıracaklarına vurgu yaptı.

Yavuz, üniversite öğrencilerini siyasi malzeme yapmanın, her konuyu istismar etmenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, "Kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Şehir dışından gelecek 9 bin öğrencimiz var, 10 bin 500'e yakın da şu anda boş yatağımız var. Dolayısıyla hiç kimse bu öğrencileri tahrik etmeye, endişe uyandırmaya çalışmasın. Biz, bizden yurt talep eden her öğrencimizin sorununu çözeceğiz. Buradan taahhüt ediyorum. Gerekirse otelde yatıracağız ama çözeceğiz, merak etmesinler." diye konuştu.

Bazı yurtlarda kapasite artışına gittiklerini anlatan Yavuz, "Gebze yurduyla ilgili dün sosyal medya üzerinden çıkan haberleri gördünüz. Burada verilmiş herhangi bir kararımız yok. İnceleme yapıyoruz odalarında kapasitesi müsait olması halinde ek yatak bırakabiliriz ancak 'Bırakalım' diye karar almadık, henüz inceleme aşamasındayız." dedi.

Yavuz, gençleri istismar edecek terör örgütlerine ve onların siyasi uzantılarına fırsat verilmeyeceğini sözlerine ekledi.