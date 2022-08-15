Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel AA / Esmer Geçal Kocaeli kiracı Güncel Haberler

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