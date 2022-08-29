Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de yolda fenalaşan kişi hastanede yaşamını yitirdi Güncel Haberler Kocaeli yerel gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda fenalaşan kişi hastanede öldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda fenalaşan kişi hastanede öldü. Sultanorhan Mahallesi'nde evde 4 arkadaşıyla oturan Muzaffer Kırkan (48), kötü hissettiğini belirtmesi üzerine hastaneye götürülmesini istedi. Hastaneye gitmek için arkadaşlarıyla yaya olarak evden ayrılan Kırkan'ın İstanbul Caddesi'nde fenalaşması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kırkan'ın ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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