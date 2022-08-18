Üzerine beton blok düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı Görüntü Dökümü: Üzerine beton düşen kamyonet Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi Kocaeli'de üzerine beton blok düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir sitenin girişindeki beton blokun kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Görüntü Dökümü: Üzerine beton düşen kamyonet Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi Kocaeli'de üzerine beton blok düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir sitenin girişindeki beton blokun kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Nene Hatun Mahallesi Erkan Sokak'ta E.A. idaresindeki 41 AGA 026 plakalı kamyonet bir siteye girdiği sırada, araç üzerindeki cam taşıma rafı beton bloka çarptı. Çarpmanın etkisiyle blok kamyonetin kupasına devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü E.A. ve yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Beton blok da belediye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla araç üzerinden kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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