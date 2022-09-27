Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Gölcük Tersane Komutanlığına bağlı limanda görevli 3 askerin, iş kazası geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, askerlere ilk müdahalede bulundu. Askerler, daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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