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Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Tersane Komutanlığına bağlı limanda görevli 3 askerin, iş kazası geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, askerlere ilk müdahalede bulundu.

Askerler, daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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