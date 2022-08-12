Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi Kocaeli habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 27 haftalık hamile K.İ'nin, iç kanama nedeniyle bebeği sezaryenle alındı. Kuvöze konulan bebek, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören K.İ'nin ise bugün taburcu edildiği öğrenildi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklanmış, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli G.M, tutuklanmıştı. Güncel AA / Esmer Geçal Darıca Farabi Devlet Hastanesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.