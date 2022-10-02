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Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de sağanak yağış etkili oluyor

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Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'de sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak yağış başladı.

Kocaeli'de sağanak yağış etkili oluyor

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak yağış başladı.

Kocaeli'nin birçok ilçesinde sağanak etkili oluyor. Yağışın etkisini iyice artırması üzerine bazı vatandaşlar şemsiyelerinin altında korunurken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağış ile birlikte bazı yollar sular altında kaldı. Yetkililer, gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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