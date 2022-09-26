Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
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Edinilen Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü, hastanede tedavi altına alındı.
Beylikbağı Mahallesi'ndeki kavşakta E.Ç. idaresindeki 34 AS 9965 plakalı otomobil ile E.N. yönetimindeki 41 AEL 456 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel