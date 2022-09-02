Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı
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Kocaeli gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde orakla Hint keneviri biçerken yakalanan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ş.Ö'yü bir arazide orakla Hint keneviri biçerken yakaladı.
Operasyonda 240 kök Hint keneviri ile 227 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel