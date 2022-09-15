Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu Güncel Haberler Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde yangın çıktı. Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasının atık yağ bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın işyerinde maddi hasara sebep oldu. Yangın, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Metin Sokak üzerindeki madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü fabrikanın atık yağ bölümünde yangın çıktı. Alevi fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada o sıra kimsenin olmadığından emin olduktan sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan 3. Sayfa Güncel Haberler

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