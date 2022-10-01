Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi Güncel Haberler Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanktan etrafa yayılan kimyasal madde sızıntısına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanktan etrafa yayılan kimyasal madde sızıntısına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. İlçede bulunan bir depoda konteyner boşaltımı sırasında bir tanktan etrafa kimyasal madde sızdı. Durumu fark eden işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ve AFAD ekipleri, tanktaki sızıntı müdahale etti. Etrafa yayılan kimyasal madde ise temizlendi. Güncel Kaynak: AA / Kadir Yıldız İtfaiye Kocaeli AFAD Güncel Haberler

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