Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu
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Kocaeli haberler: Kocaeli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilmesi için işlem başlatıldı.
Kocaeli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edilmesi için işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta ailesinin müracaatı üzerine ülke genelinde aranmasına başlanan M.A, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesinde bulundu.
M.A, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
AA / Kerim Yavuz - Güncel