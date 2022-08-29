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Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de durdurulan araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

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Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de durdurulan araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Gelen Kocaeli haberine göre Kocaeli'de durdurulan bir araçta 85 adet cep telefonu ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan bir araçta 85 adet cep telefonu ve 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derince ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 85 adet cep telefonu ve 280 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili olarak 1 kişiye adli işlem yaptı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Tragger Güncel Haberler

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