Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu - Haberler

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Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Çayırova ilçesinden arkadaşlarıyla Çamkonak Uzunkum mevkisine gelen Fikret A. (42) denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce bir süre sonra denizden çıkarılan Fikret A, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fikret A, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

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