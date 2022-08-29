Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir binanın çatı tadilatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köşklüçeşme Mahallesi 530 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında 4. katta bulunan daire kullanılamaz hale geldi.???????
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel