Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de 223 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Edinilen Kocaeli gelişmesine göre Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı. Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 223 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Güncel AA / Şahin Oktay Kocaeli Güncel Haberler

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