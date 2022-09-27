Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Kocaeli gündem haberleri | Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon 780 bin boş makaron, 250 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 960 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü ve 30 bin paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title