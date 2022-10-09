Kocaeli gündem haberleri: Kocaeli'de 184 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Güncel Haberler Gelen Kocaeli haberlerine göre Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 184 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi. Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 184 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 184 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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