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Kocaeli gündem haberleri... Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı

Kocaeli gündem haberleri... Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletten düşen çocuk yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletten düşen çocuk yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Dikdemir Sokak'ta U.B.Ö. (15) kullandığı motosikletle ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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