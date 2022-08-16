Kocaeli gündem haberleri... Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletten düşen çocuk yaralandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletten düşen çocuk yaralandı. 4 Temmuz Mahallesi Dikdemir Sokak'ta U.B.Ö. (15) kullandığı motosikletle ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Güncel AA / Melih Palas Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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