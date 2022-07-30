Kocaeli gündem haberleri | Kandıra'da 2 farklı sahilde 2 boğulma - Haberler

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Kocaeli gündem haberleri | Kandıra'da 2 farklı sahilde 2 boğulma

Kocaeli gündem haberleri | Kandıra'da 2 farklı sahilde 2 boğulma

Kocaeli haberleri: KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillerde denize giren Fikret Abacı (46) ile Murat Kılınç (42), boğuldu.

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, farklı sahillerde denize giren Fikret Abacı (46) ile Murat Kılınç (42), boğuldu.

Kandıra'nın Çamkonak Uzunkum sahiline arkadaşları ile birlikte gelen Fikret Abacı, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar, arama çalışması yaptı. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Abacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Cebeci Plajına ailesi ile birlikte gelen Murat Kılınç ise denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahilde görevli cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Kandıra Güncel Haberler

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