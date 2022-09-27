Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli gündem haberleri... Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Güncel Haberler

Kocaeli gündem haberleri... Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında bir asker şehit oldu

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title