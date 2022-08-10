Kocaeli gündem haberleri | GEBZE ORMAN YANGININA HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
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Kocaeli habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi'nde çıkan yangına, yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale ediliyor. Yamaçta çıkan yangında helikopterle yapılan müdahale etkili oldu. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel