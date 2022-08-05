Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Lavanta Parkı açılışına katıldı - Haberler

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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Lavanta Parkı açılışına katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocaeli'de Lavanta Parkı açılışına katıldı.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocaeli'de Lavanta Parkı açılışına katıldı.

İzmit Belediyesi tarafından Çayırköy Mahallesi'nde yapılan Lavanta Parkı ve içerisinde yer alan Gülümse Kafe Lavanta düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa katılan DP Genel Başkanı Uysal, insanların nefes alacağı bir ortamın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uysal, Lavanta Parkı'nın güzel ve anlamlı bir açılış olduğunu ifade ederek, "Dünya değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'nin de bu değişimden kendisini ayrı tutacak durumu yok. Türkiye'nin üretimi için önemli bir yer olan Kocaeli'deyiz. Anadolu'nun her noktasında bu büyük millet bir var olma-yok olma çizgisinden çıkarak bugünlere geldi. Biz büyük Türkiye'yi, refah üreten Türkiye'yi, herkesin hukukundan emin olduğu Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Açılışa, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

AA / Sefa Tetik - Güncel

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